الذهب عالمياً يعزز مكاسبه فوق 2000 دولار

الوكيل الاخباري - واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها اليوم لمحاولة توقع مسار معدلات الفائدة وإذا ما كان الفيدرالي سيستمر في مسار تشديد السياسة النقدية أم لا.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 2016.16 دولار الأونصة بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 2031.20 دولار.



وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.



