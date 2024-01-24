الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير إسرائيلي يكرر دعوته لاستخدام سلاح نووي في غزة

السيسي: إجراءات إسرائيل تؤجل دخول المساعدات إلى غزة

اجتماع لمجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين بشأن تبادل الأسرى

أنباء عن حادث ملاحي جديد جنوب عدن

كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي جديد تؤثر على المملكة غداً

جنوب افريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية الجمعة

الأردن يعزي الصين بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في جنين

قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله

نقيب المطاعم: الطلب على المطاعم والحلويات في ادنى مستوياته

الأربعاء، 24-01-2024 01:34 م

الذهب عالمياً يعوض خسائره قبيل صدور بيانات هامة

0101

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

اضافة اعلان


وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % بعد ما سجل أعلى مستوياته، امس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.


وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050% .


ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس.


إقرأ ايضا
LYNXNPEA9M0YI_L

رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق يتوقع بدء خفض الفائدة في آذار القادم

1202411145140644121853

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

main_image65a16ab245658

انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر 22 % خلال شهر واحد

OIL-SHIP

ارتفاع تكلفة شحن الوقود إلى آسيا 182% بسبب أزمة البحر الأحمر

00202

اقتصاديون: الاستثمار بوابة لتحسين الواقع الاقتصادي الأردني

8adf027c-118

20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي

أخبار متعلقة
371886-1839484819

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

gold_4_800x533_L_1412670524

انخفاض العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

LYNXMPEK0806H_L

الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

01

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

LYNXNPEF0N0TA_L

لهذه العوامل حققت أسعار الذهب عالمياً مكاسب سنوية قوية في 2023

ذهب3

أسعار الذهب عالميا تغازل مستوى تاريخي مع نهاية العام