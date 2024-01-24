الذهب عالمياً يعوض خسائره قبيل صدور بيانات هامة

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

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وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % بعد ما سجل أعلى مستوياته، امس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050% .



ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس.

