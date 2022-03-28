الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 04:50 م

ألمانيا: مجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة

qanet


الوكيل الإخباري -قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، اليوم الاثنين، إن مجموعة السبع ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية.

وأشار الوزير الألماني إلى أن دول مجموعة السبع تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا، كما اعتبر أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تظهر أن بوتين في "مأزق".

وكان هابك قال في وقت سابق إن مطلب الرئيس الروسي يعد خرقا لعقود التسليم. كما اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مطالبة نظيره الروسي بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، أمر "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
النفط الروسي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

download

صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات شراء 30% في 4 شركات مقاولات سعودية

6241a57a42360409b12ede56

الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار

01_Six-BTC-on-a-circuit-board-background--780x470

صعود بيتكوين الخفي يمحو خسائر العام.. إلى أين تتجه أسعارها؟

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

thumbnail_frenchmaritimedays-png

مسؤول فرنسي يحث الفرنسيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز

أخبار متعلقة
مشاهد24-بايدن

بايدن: العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

78fbb87b43ae

هكذا تفاعلت أسعار الغاز الأوروبي بعد مطلب بوتين الدفع بالروبل

Petrol-Fiyatları-1132x670

أكبر احتياطيات النفط في العالم.. السعودية في المرتبة الثانية

كم-عدد-نجوم-علم-امريكا

أميركا تفرض عقوبات جديدة على ملياردير روسي وشخصيات مقربة من بوتين

622a4afebf5c8

مجموعة السبع تدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها

download

بريطانيا تدرس تجميداً فورياً لأصول أثرياء روس