الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 09:13 ص

اقتصاد السعودية سينمو 6.3% في 2022.. الأسرع منذ 2011

6266638d4c59b748ee2bebd7


الوكيل الاخباري- خلص استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.

وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، رفع حوالي 80% من المشاركين في الاستطلاع، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.

اضافة اعلان

 

فقد توقعوا نموا عند 6.3% في عام 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل.

وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.

 

العربية

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً

6267a18f4c59b71bec1ebb11

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

ارتفاع أسعار النفط عالميا

626646814c59b748e86455f8

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض سقف أعلى لسعر النفط الروسي

626796544c59b71bec1ebaee

المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام

09-03-22-686250091

توقعات صادمة لأكبر اقتصاد في العالم.. ماذا سيفعل بايدن؟

أخبار متعلقة
625fa6294c59b77c3a4c6ce6

خبير يحدد عملة لها تأثير على الدولار

البنك-الدولي

تراجع قوي في توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

التقلب سيد الموقف في أسواق النفط وسط تأثير الصين واضطرابات ليبيا

عقارات

انكماش قطاع العقارات في الصين للربع الثالث على التوالي

ممم

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستكمل أعمالها

download

دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟