اكتمال القطاع الرئيس من خط أنابيب الغاز الصيني الروسي

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين عن اكتمال قطاع رئيس من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي للمسار الشرقي بين الصين وروسيا، ما يسمح بنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى المركز الاقتصادي شانغهاي شرقي الصين.

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وبطول إجمالي يبلغ 5111 كم، يدخل خط أنابيب الغاز العابر للحدود إلى الصين عبر مدينة هيخه الحدودية بمقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية، ويمر عبر تسع مناطق على مستوى المقاطعة، ما يوفر الغاز الطبيعي للمناطق الواقعة على طول المسار، منها بكين وشانغهاي وتيانجين.



وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يوفر خط الأنابيب 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، أي ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 164 مليون طن سنويًا.



يذكر أن ممر الطاقة الرئيس سيضخ زخما قويا لأمن الطاقة والتنمية عالية الجودة في المناطق الشرقية من البلاد.



بترا