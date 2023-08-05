الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ستستخدم قرضا من قطر بقيمة 775 مليون دولار لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينوس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار.



وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.



وأضاف المصدر إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين، مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأميركية الجنوبية دفع دين مستحق عليها دون استخدام احتياطاتها.

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وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا بسرية تامة على العملية مع فريق اقتصادي قطري.



وتسعى الأرجنتين إلى حلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الأجنبية.