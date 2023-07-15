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السبت، 15-07-2023 06:03 م

قطر: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5 %

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في قطر بنسبة 2.5 بالمائة، ليصل إلى 105.71 نقطة على أساس سنوي قياسا بالشهر المماثل من العام 2022.

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ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.


وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، والتعليم بنسبة 4.06 بالمائة، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، والنقل بنسبة 1.72 بالمائة، والصحة بنسبة 1.41 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة.


بترا

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