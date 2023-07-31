الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

رياض سلامة يودع مصرف لبنان

الامن العام : اصابات اثر تدهور مركبة بداخلها عائلة

سوريا ترد على تصريحات الحكومة الأردنية

المحاميد: سيطرنا على معظم شكاوى نقص المياه بمحافظات الجنوب

الامن العام : 3 اصابات اثر تدهور مركبة فجر اليوم

قتلى وجرحى بقصف أوكراني عنيف لمدينة دونيتسك

أمسية شعرية في مركز الحسن الثقافي بالكرك

وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بإربد

جامعة مؤتة تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

شركة مياه اليرموك: 100 لتر حصة الفرد من المياه يومياً في محافظات الشمال

 
الإثنين، 31-07-2023 09:42 ص

وزير المالية الروسي: الاقتصاد سينمو أكثر من 2% هذا العام

1000_f8b8fe3a77


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، لوكالة تاس للأنباء، الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 بالمئة و2.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

اضافة اعلان


وكان الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 % العام الماضي، في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد أن حقق نموا بنسبة 5.6% في 2021.


وكان صندوق النقد الدولي، قد حسّن توقعاته للاقتصاد الروسي هذا العام، متوقعا أن ينمو بنسبة 0.7 % ، بحسب تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة مع تقديراته في يناير بنمو 0.4 % فقط.


والعام الماضي توقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الروسي في 2022 انكماشا حادا تبلغ نسبته 6 % ، لكن النتيجة كانت مغايرة تماما إذ تبين في نهاية العام، وفقا للصندوق، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 % فقط.


إقرأ ايضا
9202212103243134334120

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في حزيران بنسبة 8.87%

256

الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% بالربع الثاني

32023129016526719748

كم بلغ سعر بيع وشراء غرام الذهب بالأردن اليوم ؟

LYNXMPEJ6U04D_L

الذهب عالمياً يتجه لتحقيق أكبر مكاسب في 4 أشهر

252

الاحتياطي الفيدرالي: أميركا في طريقها لتجنب الركود

نفط8

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

أخبار متعلقة
414

صندوق النقد الدولي يقدم 7.5 مليارات دولار إلى هذه الدولة

2231651-1096678766

صندوق النقد: تعليق اتفاق الحبوب سيرفع الأسعار 15 %

1690307900706

النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي وتراجع التضخم

الارز

أسعار الأرز عالمياً ترتفع وبتسارع

747

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر

47

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي