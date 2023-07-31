وزير المالية الروسي: الاقتصاد سينمو أكثر من 2% هذا العام

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، لوكالة تاس للأنباء، الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 بالمئة و2.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

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وكان الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 % العام الماضي، في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد أن حقق نموا بنسبة 5.6% في 2021.



وكان صندوق النقد الدولي، قد حسّن توقعاته للاقتصاد الروسي هذا العام، متوقعا أن ينمو بنسبة 0.7 % ، بحسب تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة مع تقديراته في يناير بنمو 0.4 % فقط.



والعام الماضي توقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الروسي في 2022 انكماشا حادا تبلغ نسبته 6 % ، لكن النتيجة كانت مغايرة تماما إذ تبين في نهاية العام، وفقا للصندوق، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 % فقط.

