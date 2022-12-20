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الثلاثاء، 20-12-2022 04:35 م

الأردنية لضمان القروض تؤكد أهمية برنامج ائتمان الصادرات

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الوكيل الإخباري - أكدت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية في الشركة الأردنية لضمان القروض، فاطمة حمدان، أن الشركة هي إحدى الجهات المشاركة في أعمال صندوق تطوير ودعم الصناعة الأردني، وتتولى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

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وبينت، خلال لقاء تعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، في غرفة صناعة إربد، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان، أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.

 

وأضافت أن الشركة تستهدف من خلال البرنامج جميع المصدرين بما فيهم المصدرون للمرة الأولى وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.

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