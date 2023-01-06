الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع القائم في القدس

الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أمطار في طريقها إلى المملكة

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

وفيات الجمعة 6-1-2023

 
الجمعة، 06-01-2023 02:14 م

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

غذاء


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الغذاء العالمية، في ديسمبر الماضي، للشهر التاسع على التوالي، في ختام عام شهد موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

اضافة اعلان


وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأوروبية (فاو)، إن أسعار الغذاء انخفضت في ديسمبر بنسبة 1.9 بالمئة، مقارنة مع نوفمبر من نفس العام.


وسجل مؤشر فاو الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، 132.4 نقطة في ديسمبر، "أي أقل بنسبة 1 بالمئة عن مستواه المسجل قبل سنة".


لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14.3 في المئة بالمقارنة مع عام 2021.


وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "فاو"، ماكسيمو توريرو: "إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة" مضيفا أنه من الضروري "البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي".


وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7 بالمئة، عن مستواه المسجل في نوفمبر "ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور دوار الشمس" بحسب الفاو. 


وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة مع نوفمبر "حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية" كما قالت المنظمة.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
يورو

تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو

بريطانيا

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

431663

قفزة كبيرة للأسهم القطرية في الأسبوع الأول من العام الجديد

10202228131550235952321

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

تنزيل

3.65 مليون برميل إجمالي واردات النفط العراقي إلى الأردن

12202227122425788474593

البنك المركزي : الأردنيون يواجهون صعوبة في إدارة التزاماتهم المالية

أخبار متعلقة
640-18

بعد صدمات 2022 .. الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن وعام قاتم في 2023

1640591593_112_84844_228150-770x435

ارتفاع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 40 عاما