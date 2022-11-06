الأردنيون نفذوا 930 ألف حوالة خلال تشرين أول الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بلغ إجمالي عدد الحوالات التي نفذها الأردنيين خلال شهر تشرين أول الماضي 930 ألف حوالة بارتفاع 19% بالمقارنة مع شهر أيلول الماضي من عام 2022، وفق بيانات البنك المركزي. اضافة اعلان





وأشارت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إلى أن إجمالي قيم الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغ 702 مليون دينار، من خلال 924.27 ألف حوالة.



أما إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية فقد بلغت 5.33 آلاف حوالة.



وارتفعت قيم الحوالات بالدينار الأردني لشهر تشرين أول الماضي بنسبة 8% بالمقارنة مع شهر أيلول الماضي من عام 2022.

