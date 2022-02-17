الأردن ينتظر لبنان ليكمل ترتيبات التمويل لتغطية كلف مشروع استجرار الكهرباء

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن الأردن بانتظار أن يختم لبنان ترتيبات التمويل مع البنك الدولي، لتغطية كلف استجرار الكهرباء عبر الشبكة في سوريا.

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وبينت مصادر مطلعة، أن الجوانب الفنية واللوجستية للمشروع جاهزة على أكمل وجه، وأن آلية استجرار الكهرباء بشكل تجريبي سهلة فنياً.



ووفقاً لتصريحات وزير الطاقة صالح الخرابشة بوقت سابق، فان كلف استجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان سوف تتغير وفقاً لأسعار النفط عالمياً.