السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

 
السبت، 10-09-2022 12:16 م

الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف آب

لالالالالالا


الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، لتسجل مكاسبها الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع، بعد عودة المستثمرين إلى موجة شراء، متجاهلين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

اضافة اعلان


وجاءت المكاسب في أعقاب عمليات بيع حادة، بدأت في منتصف أغسطس، بفعل مخاوف من تأثير السياسات النقدية المتشددة، وعلامات التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين.

 

وقال محللون إن تعافي السوق هذا الأسبوع كان أكثر ارتباطا بالبيع المفرط السابق.
وما زالت حالة الضبابية مرتفعة إزاء التضخم والتحركات العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تجاه رفع معدلات الفائدة. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
1654789526981

مبلغ ضخم تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار بسبب الحرب

2022_09_10_02_31_41

مستثمرو المناطق الحرّة الأردنيّة يبحثون مطالبهم الثلاثاء

عغغغغغغ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

253146740_259496242888432_2337217415576909708_n

الهيئة العامة لصناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2021

image

بتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ تموز الماضي

عت

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

أخبار متعلقة
2022-637929011521905178-190

تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا صفر

1982721-1235107602

هل ينجح العالم في التحول الكامل لإحلال السيارات الكهربائية مكان العاملة بالوقود ؟

18890935_101

هل يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بـ 75 نقطة أساس في ايلول ؟

يببببب

بريطانيا ترفع سقف أسعار الطاقة 80 %

89e7b20859a5484308ed27231dc155ab

3.88 تريليون دولار أصول التأمين الصينية

e697c189-616d52e34236041308686ed6-1536x1024

أسعار الغاز في أوروبا تتخطى 3200 دولار