الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف آب

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، لتسجل مكاسبها الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع، بعد عودة المستثمرين إلى موجة شراء، متجاهلين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

اضافة اعلان



وجاءت المكاسب في أعقاب عمليات بيع حادة، بدأت في منتصف أغسطس، بفعل مخاوف من تأثير السياسات النقدية المتشددة، وعلامات التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين.

وقال محللون إن تعافي السوق هذا الأسبوع كان أكثر ارتباطا بالبيع المفرط السابق.

وما زالت حالة الضبابية مرتفعة إزاء التضخم والتحركات العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تجاه رفع معدلات الفائدة. ( سكاي نيوز )

