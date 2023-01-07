الأسهم الأميركية تصعد بعد تباطؤ زيادات الأجور

الوكيل الإخباري -
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسات الأسبوع أمس الجمعة، بدعم تقارير أفادت بأنه بالرغم من زيادة الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.اضافة اعلان
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 2.28 % إلى 3895.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.56 % إلى 10569.29 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي أو 2.13 % إلى 33630.61 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.19 % وناسداك المجمع 0.87 % وداو جونز الصناعي 1.23 % .
وكانت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أظهرت أن أرباب الأعمال أضافوا 223 ألف وظيفة في شهر ديسمبر، بأكثر مما توقعه الخبراء، فيما سجلت الأجور نموا أقل بقليل من المتوقع. ( سكاي نيوز
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