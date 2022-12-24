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السبت، 24-12-2022 03:18 م

مسؤول أمريكي: الركود الاقتصادي ليس حتميا في 2023

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الوكيل الإخباري - قدم كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض جاريد بيرنشتاين توقعاته بشأن آفاق اقتصاد الولايات المتحدة لعام 2023، وتوقع أن يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في النمو في العام المقبل، مضيفا بأن الركود الاقتصادي ليس حتميا.اضافة اعلان

 
وأشار بيرنشتاين بأنه ينبغي أن يتباطأ النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة ، ليساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة، متوقعا بطئ نمو الأجور وتباطؤ نمو الأسعار.
 
وتوقع بأن أسعار الإيجارات والمساكن ستبدأ في الانخفاض بحلول منتصف عام 2023 وسيظهر أثرها في بيانات التضخم المقبلة .  ( المتداول العربي )
 

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