الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يوليو، مما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، لكنه بدا متجها لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.وجاء هبوط المؤشر متأثرا بتراجع سهم هاينكن 4.8 بالمئة بعد أن خفضت ثاني أكبر شركات تصنيع الجعة في العالم من حيث القيمة التوقعات لنمو أرباح عام 2023 بعد أن أدى تباطؤ اقتصادي في فيتنام إلى خفض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع.