أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

الوكيل الاخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان المركزي تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية، لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.

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وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ صفر بالمئة في الربع الثاني، إذ أثر ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض طلبات المصانع على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.





وكان الرقم أسوأ مما توقعه محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية FactSet، والذين توقعوا نموا بنسبة 0.3 بالمئة.