الأعلى منذ 2011.. اقتصاد السعودية ينمو بـ 8.7 % في 2022

الوكيل الإخباري -
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 قد سجل نمواً بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.اضافة اعلان
فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7 % على أساس سنوي وهو الأعلى منذ 11 عاما عندما سجل نموا بـ 10 % في 2011.
وكانت السعودية قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بـ 8.5 % من النسبة السابقة عند 8 % بحسب تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، في ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير، إن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 % مقارنةً بالعام السابق 2021. ( سكاي نيوز
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