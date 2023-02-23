الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بـ30% لـ 52 دولة

الوكيل الإخباري - اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30 % لـ 52 دولة هي الأكثر ضعفًا، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة العشرين في بنغالور في الهند.

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لم تكن هذه الدول، 23 منها واقعة في أفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كورونا وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.



وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول "لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40 % من الدول الفقيرة في العالم".



وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل. ( سكاي نيوز )

