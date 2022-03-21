الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

الإثنين، 21-03-2022 11:35 ص

الأناضول: الغاز الطبيعي المسال لن يعوض إمدادات الطاقة القادمة إلى أوروبا من روسيا

62380ceb4236046edb0de9fd


الوكيل الاخباري - حذرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة بالروسية من أن الغاز الطبيعي المسال لن يعوض إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.

اضافة اعلان

 

وجرت الإشارة إلى أنه حتى لو استخدمت أوروبا جميع محطاتها بأقصى طاقتها، فإن بنيتها التحتية لن تستوعب سوى 145 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وبالتالي فإن واردات الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها تعوض فقط نصف المواد الخام  القادمة من روسيا.

وأفيد في هذا السياق بأن الطلب السنوي للدول الأوروبية على الغاز الطبيعي يتراوح بين 340-350 مليار متر مكعب. وفي العام الماضي، استوردت دول الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب من روسيا ما معدله 380 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. وإذا أرادت أوروبا استبدال جميع خطوط الأنابيب الروسية بالغاز الطبيعي المسال، فسيتعين عليها استيراد حوالي 275 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصادر أخرى. وهذه الكمية تمثل أكثر من نصف تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ولفتت وكالة الأنباء التركية إلى أنه من أجل تعويض إمدادات خط أنابيب الغاز القادمة من روسيا بواسطة مصادر الطاقة المتجددة، يتوجب بناء مزارع رياح بسعة 370 غيغاوات في أوروبا، وفي حال توجهت أوروبا نحو الطاقة النووية، فستحتاج إلى 115 غيغاوات إضافية من القدرة النووية المركبة لتحل محل الغاز الروسي.

وتخلص "الأناضول" إلى أن الغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبره القارة الأوروبية بمثابة بديل، لا يبدو أنه بديل يمكن تحقيقه على المدى القصير.

وكان الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رومانو برودي، قد صرّح في وقت سابق بأن أوروبا لن تتمكن على المدى القصير من استبدال روسيا كمورد للغاز الطبيعي. وشدد على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا  بالعلاقة مع الوضع في أوكرانيا لم تنص حتى الآن على إنهاء إمدادات الطاقة.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
6237de104c59b70dff4c0e73

الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا

6238081d4c59b717481f0f30

قفزة في صادرات الصين من المركبات

623828ea4c59b72049131e1a

المركزي الأوروبي يحذر من ارتفاع التضخم لفترة طويلة بسبب الأحداث في أوكرانيا

62382dbd4236044c851e2b90

انخفاض طفيف للروبل الروسي في مستهل تعاملات الأسبوع

20200625183307665

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
نفط5

واشنطن تدرس سحب المزيد من احتياطيات النفط إذا لزم الأمر

6227234f4c59b746c90c70a8

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

download

أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27%

622660b84af80

روسيا: النفط قد يتخطى 300 دولار للبرميل إذا حظرت واشنطن وأوروبا واردات الخام الروسي

6225b8034c59b7176e65d605

أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

140-190948-billion-cubic-meters-gazprom-russian-gas_700x400

الطاقة الروسية: صادرات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمرة