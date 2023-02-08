الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

الوكيل الإخباري- منح مصرف الإمارات المركزي رخصة مصرفية للبنك الروسي "إم تي إس"، وذلك بحسب معلومات نشرت على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.



وتظهر المعلومات أن البنك الروسي "إم تي إس" مسجل في أبوظبي، وأصبح بذلك البنك الروسي أول بنك أجنبي يحصل على ترخيص في الإمارات في السنوات القليلة الماضية.



و"إم تي إس" هو عبارة عن وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل "تيلي سيستمز"، أحد كبار مشغلي الهواتف المحمولة في روسيا.



وفي وقت سابق اليوم نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" خبر موافقة مصرف الإمارات المركزي على الترخيص.



ونقلت الصحيفة أن قرار إصدار ترخيص لبنك غير مدرج في قوائم العقوبات الغربية سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية من قبل المواطنين الذين غادروا روسيا.

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روسيا اليوم