الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-03-2022 03:52 م

اجتماعات متتالية مرتقبة للبنوك المركزية حول العالم

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الوكيل الاخباري-تعقد البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، اجتماعات متتالية، هذا الأسبوع، وسط حالة عالية من عدم اليقين مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على تجدد اضطرابات الإمدادات، لاسيما الحبوب ومصادر الطاقة وتفاقم التضخم.

وتأتي القرارات المنتظرة من البنوك المركزية، بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، الذي فضل التحرك للسيطرة على التضخم رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من خلال تسريع إنهاء برنامجه لشراء الأصول ووقفه نهاية الشهر الحالي. لكن المركزي الأوروبي، أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%.

ومن المتوقع أن تتفاوت قرارات هذا الأسبوع بين اقتصاد وآخر، وأهمها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

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