الإمارات: العضوية في بريكس لن تؤثر على العلاقة مع الغرب

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن الانضمام إلى مجموعة بريكس سيضيف دعماً متعدد الأطراف للإمارات، وإن العضوية لن تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع الغرب.

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وأوضح المري أن الإمارات تستهدف نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وأنها تركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية، وهو أمر في غاية الأهمية .



وأكد المري أن الإمارات التي تلقّت دعوة للانضمام إلى "بريكس" تسعى لضخّ أموال في رأسمال "بنك التنمية" التابع للمجموعة، مضيفاً أن الانضمام لـ"بريكس" لا يمثّل تغييراً في العلاقات القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.