الاتحاد الأوروبي يحذر الشركات من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

الوكيل الاخباري- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، بينما تحاول القارة التوصل إلى رد موحد على تسليح موسكو لمواردها من الطاقة.



يأتي ذلك، بعد أن أوقفت شركة غازبروم، إمددات الغاز إلى بولندا وبلغاريا أمس الأربعاء في تصعيد جديد، مما أدى إلى تهديدها بقطع الإمدادات إذا لم يتم سداد المدفوعات بالروبل.



وبات الاهتمام الآن حول كيفية استجابة المستهلكين الكبار في ألمانيا وإيطاليا، حيث حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن خطر المزيد من قطع الإنتاج يجب أن يؤخذ على محمل الجد.



وتحاول أوروبا الحفاظ على جبهة موحدة، لكن هذه الوحدة تخضع للاختبار بالفعل الآن.

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