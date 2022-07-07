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الخميس، 07-07-2022 02:35 م

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

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الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي المصري أول عملة مصرية بلاستيكية "بوليمر"؛ لتصبح مصر الدولة الرابعة عربيًّا التي تستخدم هذا النوع من العملات، الذي يوصف بأنه صديق للبيئة.

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وأفاد البنك بطرح فئة 10 جنيهات بلاستيكية، أُنتجت باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبَّقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.


وأكد عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار العمل بها وتداولها.


وبيَّن البنك أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث المقاييس العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وتطبيق سياسة النقد النظيف، ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، وتخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد. ( سبق)


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