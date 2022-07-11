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تراجع أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 11-07-2022 05:13 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار اليومين السابقين، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 10 أشهر، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي القوي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال .اضافة اعلان


وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1,734.14 دولار من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,742.67 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند 1,744.44 دولار .

وحققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا هامشيا بلغ 0.1 بالمئة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1,732.25 دولار للأونصة

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