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الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

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السبت، 10-06-2023 10:43 ص

الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يقولون إنهم يرغبون في التقاعد قبل سن الستين.

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على الرغم من أن العديد ممن اقتربوا من التقاعد اكتشفوا أنه يتعين عليهم العمل لفترة أطول لتغطية نفقاتهم، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن 44% من الأشخاص دون سن الأربعين ما زالوا يقولون إنهم يرغبون في التوقف عن العمل بحلول سن الستين على أبعد تقدير.


يقول التقرير إن هذا "انفصال كبير" عما يمكن أن يحدث في الواقع، فمن الناحية العملية، فإن التوقف عن العمل في مثل هذه الأعمار المبكرة سيؤدي إلى تفاقم الفجوة في المدخرات ودخل التقاعد المستهدف، كما يمكن أن يكون ضارًا على مستوى الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض معدلات المشاركة في العمل.


وفي السنوات الأخيرة، قامت العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا – متسببة في غضب واسع النطاق - برفع سن التقاعد؛ بسبب مخاوف من بينها نقص المدخرات بين المتقاعدين وتكلفة تمويل المعاشات التقاعدية حيث يعيش الناس لفترة أطول.


وعندما يتعلق الأمر بالاستعداد المالي للمستقبل، قال 55% ممن شملهم الاستطلاع إنهم ليس لديهم ما يكفي من المال المدخر للتقاعد، ووجد الاستطلاع أيضاً أن حوالي 37% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا لم يفكروا أيضًا في مقدار الأموال التي سيحتاجون إليها بمجرد توقفهم عن العمل.


ولكن الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيكونون مرتاحين للعيش بأقل من راتبهم الحالي في التقاعد.


وعند النظر إلى جميع الفئات العمرية معًا، قال 38% إنهم سيحصلون بشكل مثالي على ما لا يقل عن ثلثي رواتبهم الحالية المتاحة لهم في وقت لاحق من حياتهم، بينما قال 30% إنهم يرغبون في أن يكون نفس دخلهم الحالي أو أعلى منه.


ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين ما يرغب المتقاعدون في الحصول عليه من حيث الدخل وما يتوقع أن يحصلوا عليه بالفعل، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. 

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