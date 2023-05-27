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السبت، 27-05-2023 10:06 ص

الاقتصاد البريطاني في خطر والركود بات محتملاً في 2024

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الوكيل الإخباري - حذّر خبراء بمجال الاقتصاد، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة عام 2024.

وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير مطول نشر، أمس الجمعة، أنه تم تحذير سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.

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وتمهيدا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا (البنك المركزي) قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لكبح التضخم.

وقال زعيم حزب العمل البريطاني كير ستارمر: " لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عاما من هذه الحكومة ..أنا قلق حقا بشأن الرهون (القروض) العقارية .. يكافح الناس لدفع الفواتير..  الرهون العقارية جزء كبير من ذلك".


وفي الوقت الذي رفعت فيه الأسواق المالية تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى، أصبحت قدرة رئيس الوزراء (سوناك) على الوفاء بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، موضع تساؤل، وهو أحد التعهدات المركزية الخمسة لرئاسته للوزراء.

وأظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع إلى 8.7٪ في أبريل، مع استقرار في أسعار الطاقة قابله إلى حد كبير ارتفاع بأسعار المواد الغذائية. ( الحرة )

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