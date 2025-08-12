ختام بطولة المملكة للتصوير تحت الماء

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء في العقبة فعاليات بطولة المملكة المفتوحة للتصوير تحت الماء والتي نظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية على مدى يومين وسط تنافس نخبة من المصورين المحترفين.

وجرى في ختام البطولة إعلان النتائج الرسمية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأدار البطولة الحكام الفنيون المحليون موفق أبو عنزة وأحمد الحوامدة وحمزة نجادات، بالإضافة لحكام (الجوري/الصور) مهدي بن حيدر من الكويت رئيساً، وحسين القلاف من الكويت وسامر الحلواني من لبنان وريناتا روميو من إيطاليا، ما أضفى على المسابقة طابعاً احترافياً في اختيار الصور الفائزة.



وشهدت البطولة مستويات فنية متقدمة تعكس تطور مهارات المشاركين واهتمامهم بتفاصيل الصورة والإبداع في التقاط لحظات استثنائية.



وثمن الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية جهود الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات التي ساهمت في نجاح البطولة وعلى رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمحمية العقبة البحرية، ومحافظة العقبة والقوة البحرية الملكية والدفاع المدني ومدينة الأمير حمزة للشباب.



وكانت النتائج النهائية للبطولة كما يلي: