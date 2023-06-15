البترول الكويتية: الطلب الصيني على النفط سينمو بالنصف الثاني من العام الحالي

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الخميس، لرويترز ضمن برنامج إذاعي يبث على الإنترنت "بودكاست" برعاية مؤسسة العطية إن الطلب الصيني على النفط من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.وقال الشيخ نواف سعود الصباح "نرى ذلك من عملائنا في الصين، أكبر عملاء لمؤسسة البترول الكويتية، أن هؤلاء العملاء يواصلون طلب كميات مماثلة على الأقل من النفط الخام إن لم يكن أكثر، وهو ما يبشر، إذا صح التعبير، باستمرار الطلب الجيد".وذكر الشيخ نواف أيضا أن حصة الكويت في السوق الصينية مُستقرة رغم زيادة الصادرات الروسية إلى آسيا على خلفية العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.وأضاف "لدينا عملاء، أكبر عملاؤنا في الصين منذ عقود، وسوف يستمرون على هذا النحو لأن لدينا علاقات طويلة الأمد معهم".وتزيد الكويت، وهي من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صادراتها من المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركيتين بعد العقوبات الغربية على روسيا التي أعادت تشكيل طرق تجارة الطاقة.