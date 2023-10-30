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الإثنين، 30-10-2023 04:26 م

البنك الدولي يحذر من صدمة بأسعار النفط

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الوكيل الإخباري - حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من حدوث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

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وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، إندرميت غيل في بيان "كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم".


وأشار إلى أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، وأنه إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.


وذكر البنك الدولي أن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يعد متفائلا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المئة، أي ما بين 93 دولارا و102 دولار للبرميل.

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