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الأربعاء، 18-10-2023 09:19 ص

النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بعد استشهاد أكثر من 500 فلسطيني مساء أمس، اثر قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، ما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3% إلى 91.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 % إلى 88.92 دولار للبرميل.

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وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الأول الحالي.

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