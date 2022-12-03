البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

الوكيل الاخباري- أعلن البنك الدولي ومقره واشنطن، اليوم السبت، عن موافقته على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار؛ لمواجهة النقص الحاد في الأغذية أو ما يطلق علية بانعدام الأمن الغذائي وبرامج الصحة الحيوانية في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة غذاء إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر فيه منذ أكثر من 8 أعوام.

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وبحسب "واشنطن بوست"، ستساعد المنحة الإضافية على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ، كما ستساهم المنحة في توسيع برامج الصحة الحيوانية؛ بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، ما سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.



يشار إلى أن إجمالي المنح من البنك الدولي لليمن عبر المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016 وصل إلى 3.3 مليار دولار.