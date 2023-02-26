البنك المركزي الأوروبي: خفض التضخم الأوروبي إلى 2 % ضرورة

الوكيل الإخباري - قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات صحافية، إن البنك يتعين عليه القيام بما يلزم لإعادة معدل التضخم إلى 2 % .

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وذكرت لاجارد: "لن أتنبأ بقراراتنا الخاصة بالسياسة المالية، أنتظر التوقعات الجديدة من خبراء الاقتصاد لدينا، وبعد ذلك سنناقشها بحرص ونستخلص النتائج الضرورية التي تأخذ في اعتبارها أحدث المعلومات".



ورفع البنك المركزي معدلات الفائدة 300 نقطة أساس منذ تموز وتعهد جميع صناع السياسة تقريبا برفع الفائدة 0.5 % عندما يلتقون الشهر المقبل.





وكانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي" يوروستات" قد أظهرت، تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أقل من المتوقع خلال كانون الثاني الماضي، لكن ما زال مرتفعا. ( الاقتصادية )

