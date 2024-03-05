الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 05-03-2024 09:01 ص

قناة السويس: مصر تدرس الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن مصر تدرس مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.اضافة اعلان


وأضاف ربيع أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع "ما زال في مرحلة الدراسة".

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحة على السفن في البحر الأحمر.

 




 

 


 

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