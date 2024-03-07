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الخميس، 07-03-2024 03:34 م

تطورات سعر الدولار في مصر بعد تعويم الجنيه

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الوكيل الاخباري- شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.

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وجاء صعود الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.

سعر صرف الدولار الآن في البنك الأهلي المصري: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المركزي: 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.


سعر الدولار في بنك CIB: يسجل 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.

 




 

 


 

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