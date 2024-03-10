البورصة المصرية تكشف عن أرباحها مع بدء جلسة التداول

الوكيل الاخباري- استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقي 48 مليار جنيه خلال 15 دقيقة ليصل رأس المال للبورصة لـ 2.172 تريليون جنيه.

اضافة اعلان

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 32184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.89% ليصل إلى مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 7305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة.



وكانت العديد من أسهم البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 10% وذلك رغم قرار المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة.



ويأتي صعود الأسهم نتيجة توقعات المستثمرين استفادة الشركات من قرارات المركزي، الذي أقر قبل أيام زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس.

روسيا اليوم