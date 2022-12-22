البورصة 2022.. أداء قوي رغم صعوبة الظروف

الوكيل الإخباري - رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال العام الحالي الا أن القائمين على بورصة عمان استمروا بمحاولة توفير بيئة آمنة للتداول وإعادة الثقة مع المستثمرين، ما ساهم في تحسن أدائها خلال 12 شهرا.

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والمتابع لأداء البورصة منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا هذا يرى أنها سجلت مؤشرات أداء إيجابية سواء بالمؤشر العام للأسهم أو بمعدلات التداول، بالاضافة إلى أداء الشركات المساهمة وتحديدا الكبرى منها.



ومن الجدير بالذكر أن بورصة عمان تعرضت منذ عام 2008 وهو عام الأزمة العالمية إلى العديد من الظروف والتحديات تلاها تأثير الربيع العربي على الاقتصاد والشركات المساهمة العامة المدرجة، ومن ثم جائحة كورونا والاغلاقات التي أثرت على أداء الشركات، ومستويات السيولة إذ توجهت رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأقل خطورة مثل الودائع في البنوك.



واتخذت بورصة عمان إجراءات لازمة لإعادة التعافي، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.

المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أكد أن البورصة سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال هذا العام ومنذ بدايته، مشيرا إلى تحسن أداء الشركات المساهمة العامة وارتفاع أرباحها.



وبين الوظائفي إلى أن نسبة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بعد الضريبة حتى الربع الثالث من العام 2022 بلغت 120 %، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.



وأشار إلى بعض مؤشرات الأداء الإيجابية التي حققتها البورصة لهذا العام حيث حقق المؤشر القياسي العام نموا بلغ حوالي 17 %، وكان قد وصل في شهر تموز (يوليو) إلى مستوى هو الأعلى منذ عام 2010. الغد