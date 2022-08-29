التأهب لرفع الفائدة يصعد بالدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الاثنين.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48.



وترك الدولار بذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع معدل الفائدة في سبتمبر.

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وجاء ذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. ( سكاي نيوز )