التجارة العالمية: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

الوكيل الإخباري - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الإثنين، أن معدل نمو التجارة السلعية "العالمي" يمكن أن يقل عن 3.3 % هذا العام.



وقالت إيويالا، خلال فعالية خلال المؤتمر الوزراء 13 في أبوظبي، يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في 2023 قد انخفض عن 0.8 %.



ونوهت إلى أنه بالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 % لهذا العام".

اضافة اعلان



وافتتحت منظمة التجارة العالمية الإثنين في أبو ظبي مؤتمرها الوزاري الذي يستمر أربعة أيام، عازمة على التطلع إلى المستقبل ولكن بدون آفاق واضحة لتحقيق نتيجة في ظل نقاط توتر جيوسياسية في حركة نقل البضائع عبر العالم.

