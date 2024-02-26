الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يلتقي مع نظيريه السعودي والمصري بتونس

غوتيريش: القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل العدوان على غزة

للاقتناء .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب بالأردن !

الصفدي يلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف

القسام: دمرنا دبابة ميركافا شرقي خان يونس

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 ألفا و782

شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر

حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟ .. الإفتاء تجيب

15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالته للرئيس عباس

الإثنين، 26-02-2024 12:34 م

التجارة العالمية: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

2363376-79142131

الوكيل الإخباري - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الإثنين، أن معدل نمو التجارة السلعية "العالمي" يمكن أن يقل عن 3.3 % هذا العام.

وقالت إيويالا، خلال فعالية خلال المؤتمر الوزراء 13 في أبوظبي، يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في 2023 قد انخفض عن 0.8 %. 

ونوهت إلى أنه بالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 % لهذا العام".

اضافة اعلان


وافتتحت منظمة التجارة العالمية الإثنين في أبو ظبي مؤتمرها الوزاري الذي يستمر أربعة أيام، عازمة على التطلع إلى المستقبل ولكن بدون آفاق واضحة لتحقيق نتيجة في ظل نقاط توتر جيوسياسية في حركة نقل البضائع عبر العالم. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
681b11a9-32dd-4353-b780-0eb8e2d7dc4f

الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

9202318111828463866082

للاقتناء .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب بالأردن !

01000

اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم في الصين

1708931090453

شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر

الإمارات-الأردن-1

15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

abu-dhabi-skyline-web-0-690-0-0

انطلاق المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

أخبار متعلقة
abu-dhabi-skyline-web-0-690-0-0

انطلاق المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

thumbs_b_c_97540add9d668fc337293d002709a16d

منظمة التجارة العالمية: التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة

000

توضيح من البنك المركزي حول تسهيلات وقروض البنوك