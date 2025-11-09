البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي

وأشار هاسيت في حديث لقناة "سي بي إس"،يوم الأحد، إلى أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى "إخلال كبير في حركة الطيران، وخصوصا خلال الأعياد".
وأعاد هاسيت إلى الأذهان تقييمات مصرف "غولدمان ساكس" حول أن الولايات المتحدة ستخسر نحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب توقف عمل الحكومة، محذرا من أن هذه النسبة قد تزداد في حال استمرار الإغلاق.
يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل العديد من الموظفين الحكوميين أو تعليق عملهم.
وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
