التضخم البريطاني يتباطأ

الوكيل الإخباري -
تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات، ليبلغ 10.7 % في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات 10.9 % وهو ما قد يشجع بنك إنجلترا على تخفيف وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الخميس.اضافة اعلان
وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا قفز إلى 11.1 % في أكتوبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، المقرر غدا الخميس، بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن كان رفعها بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي لتصل إلى 3 % في أكبر زيادة له منذ عام 1989 من أجل مواجهة التضخم. ( سكاي نيوز
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