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الثلاثاء، 15-08-2023 10:24 ص

التضخم السنوي في السعودية يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من عام

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الوكيل الإخباري - تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية، خلال تموز الماضي، لأدنى مستوياته في أكثر من عام، مسجلا 2.3%، مقابل 2.7 % في حزيران.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6 % في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية.

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وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%.

 

وزادت أسعار المواد الغذائية 0.4% عن شهر حزيران.


وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري.

 

كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3 % على أساس شهري.

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