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الخميس، 10-08-2023 01:38 م

تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 1.6% خلال يونيو

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الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

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وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر يونيو ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

ويواصل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التباطؤ في معدلات النمو التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

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