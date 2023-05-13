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السبت، 13-05-2023 11:39 ص

التنقيب عن الغاز بأميركا يهبط في أسرع وتيرة خلال 7 سنوات

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الوكيل الإخباري - تراجع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، في أسرع وتيرة خلال 7 سنوات في ظل الأسعار المتقلبة للوقود المستخدم في التدفئة ومحطات توليد الكهرباء.

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انخفض عدد الحفارات التي تنقب عن الغاز 16 حفاراً ليصل إلى 141 الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة "بيكر هيوز كو"، والانخفاض بنسبة 10% هو أشد تراجعاً أسبوعياً منذ فبراير 2016.


تتوقع بعض أكبر شركات التعاقدات تباطؤاً في التنقيب عن الغاز خلال الشهر الماضي.

 

حيث انخفضت الأسعار بما يقارب 75% منذ بلوغ أعلى مستوياتها في أغسطس، في ظل الطلب المنخفض والقدرة التصديرية المحدودة.


وقفزت أسعار عقود الغاز الآجلة بعد الإعلان عن بيانات الحفارات، وارتفعت الأسعار 6.6%. ( اقتصاد الشرق )

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