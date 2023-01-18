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الأربعاء، 18-01-2023 11:54 ص

الجغبير يدعو للاستفادة من خدمة الشحن البحري للسوق الأمريكية

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الصناعيين للاستفادة من خدمة الشحن البحري التي وفرتها شركة ميناء حاويات العقبة للمصدرين للولايات المتحدة الأميركية.

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وبين المهندس الجغبير في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة تضمن وصول البضائع إلى وجهتها المصدرة إليها من العقبة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال 20 و25 يوما، من خلال نظام متابعة حثيثة، يتتبع الحاويات المصدرة، ويعمل على معالجة أي عرقلة في حركتها من خلال موانئ الترانزيت التي تعبرها الحاويات.


وعبر عن أمله أن تشكل الخدمة والتي جاءت نتيجة مطالبات حثيثة من غرف الصناعة والمصدرين إلى السوق الأميركية، نقلة نوعية بحجم ونوعية الصادرات الأردنية.


ولفت إلى أهمية السوق الأميركية للصادرات الأردنية، خصوصا وأن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين، أسهمت بزيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، والتي أصبحت اليوم السوق التصديرية الأولى للمنتجات الأردنية.


وأشار الجغبير إلى أن الخط الملاحي سيسهم بزيادة عدد الحاويات المصدرة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، مشددا على ضرورة تحديد أولويات الأردن التصديرية على أساس المعرفة الإنتاجية والقيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي تمتلك إمكانيات تصديرية، وتقديم الخدمات الفنية لدعمها وترويجها في السوق الأميركية


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