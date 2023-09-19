الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أصحاب الأعمال الأتراك لتوسيع وتنويع استثماراتهم بالمملكة، لتمتد للقطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.

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وجدد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، منتدى أعمال أردني- تركي، مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا ضمن أُطر وشروط جديدة.



وأكد أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.



وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6% خلال العام الماضي 2022.



وبين الحاج توفيق أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27%، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.