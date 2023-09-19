الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

زيارة مفاجئة لبشار الاسد إلى دولة كبرى

رئيس الوزراء بشـر الخصاونة يصدر جملة من التوجيهات

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 
الثلاثاء، 19-09-2023 03:23 م

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

9202316103953274463287


الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أصحاب الأعمال الأتراك لتوسيع وتنويع استثماراتهم بالمملكة، لتمتد للقطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.

اضافة اعلان

 

وجدد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، منتدى أعمال أردني- تركي، مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا ضمن أُطر وشروط جديدة.

وأكد أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6% خلال العام الماضي 2022.

وبين الحاج توفيق أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27%، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.

إقرأ ايضا
463927

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

LYNXNPED8J0CJ_L

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

3392516-1831652432

ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

euro-and-gold

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

123379417_106378761276543_1242247282038615037_n

بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

الأرز

فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

أخبار متعلقة
920239114933286246331

تجارة الأردن: تثبيت تصنيف المملكة الائتماني يؤكد أننا بالمسار الاقتصادي الصحيح

AlmahrahPost2022-06-12-899297

الحاج توفيق: انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال الأردني -اليمني المشترك

508587_1_1690356208

15.6 % انخفاض الفاتورة النفطية للأردن خلال 6 أشهر من العام الحالي

8202322133813455591335

رجال أعمال أردنيون يزورون قطر لبحث تعزيز الاستثمارات بين البلدين

1692687169674

الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي بين الأردن والسعودية

4410

من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم