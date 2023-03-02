الحكومة استدانت 800 مليون دينار خلال شهرين

الوكيل الاخباري - استدانت الحكومة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023، نحو 800 مليون دينار وذلك من خلال طرح سندات وأذونات خزينة .



ووفق البنك المركزي الأردني، فإن الحكومة قامت خلال شهري كانون الثاني، وشباط الماضيين ،باستدانة نحو 600 مليون دينار سندات خزينة طرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، فيما استدانت الحكومة 200 مليون دينار كأذونات خزينة.



وكان قد وصل إجمالي المصدر من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المكفولة من الحكومة "سندات وأذونات خزينة ومؤسسة عامة مكفولة من الحكومة، وصكوك إسلامية"، بنهاية العام الماضي، بنحو 5.5 مليارات دينار، والمطفأ نحو 4.1 مليار دينار.

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