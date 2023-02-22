ترجيح تثبيت اسعار المحروقات في تسعيرة شهر اذار القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المتوقع ان تقوم الحكومة بتثبيت اسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز في تسعيرة شهر اذار القادم .



الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي قال لموقع الوكيل الاخباري انه يُرجح هذا القرار وذلك بعد تقارب اسعار النفط ومنتجاته في معدل الشهر الحالي مع معدل شهر كانون ثاني الماضي.



الى ذلك قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن سعر بنزين (اوكتان 90 ) انخفض عالمياً بنسبة 2.2% خلال الاسبوع الثالث من شباط الحالي، بالمقارنة مع ما كان عليه في الاسبوع الثاني، وسعر بنزين (اوكتان 95 انخفض بنسبة 1.9%.



وأضافت الوزارة، في نشرتها الاسبوعية لأسعار النفط الخام حسب الأسواق المرجعية، أن سعر السولار انخفض بنسبة 3.5%، وسعر الكاز انخفض بنسبة 4.7%.

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