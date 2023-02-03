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الجمعة، 03-02-2023 05:25 م

لبنان يسمح بتسعير بيع المواد الغذائية بالدولار الأميركي

سوبرماركت لبنان حسين بيضون1


الوكيل الاخباري- قررت الحكومة اللبنانية رسميًا السماح بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأميركي، وذلك في انعكاس واضح للتأثيرات السلبية للانهيار الخطير لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي الذي بلغ اليوم 64 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وقال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة أمين سلام بتصريح، إن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.


يذكر، أن قانون النقد اللبناني يمنع التداول والتسعير بغير العملة الوطنية، لكن الانهيارات السريعة في سعر صرف الليرة حدت بالعديد من القطاعات إلى التداول بالدولار حصرًا لتلافي انعكاسات التبدلات المفاجئة في سعر العملة.

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